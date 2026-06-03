“Abbandonare un cane è un reato: l’Asp Trapani lancia la campagna estiva di prevenzione”

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-03

Con l'approssimarsi della stagione estiva aumenta purtroppo significativamente il numero dei cani abbandonati. Per questo la direzione strategica dell'Asp Trapani, promuove una campagna contro l'abbandono dei cani e per sensibilizzare al possesso responsabile e promuovere il rispetto per gli animali.

Se assisti a un abbandono o noti un cane in pericolo, è fondamentale attivarsi il prima possibile chiamando il 112 o i vigili urbani di quel comune, che a loro volta contatteranno il Dipartimento di Prevenzione veterinaria dell'Asp, o uno dei sette canili della provincia, con ciascuno che fa riferimento a un veterinario dell'Azienda sanitaria, che tramite il riscontro del microchip identificherà il proprietario.

L'abbandono degli animali da compagnia, oltre che un pericolo per la sicurezza pubblica e quella stradale, é anche un reato punito dal Codice Penale con l'arresto fino a un anno e multe fino a 10 mila euro.