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“Abbandonare un cane è un reato: l’Asp Trapani lancia la campagna estiva di prevenzione”

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-03

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Immagine articolo: “Abbandonare un cane è un reato: l’Asp Trapani lancia la campagna estiva di prevenzione”

Con l'approssimarsi della stagione estiva aumenta purtroppo significativamente il numero dei cani abbandonati. Per questo la direzione strategica dell'Asp Trapani, promuove una campagna contro l'abbandono dei cani e per sensibilizzare al possesso responsabile e promuovere il rispetto per gli animali.

Se assisti a un abbandono o noti un cane in pericolo, è fondamentale attivarsi il prima possibile chiamando il 112 o i vigili urbani di quel comune, che a loro volta contatteranno il Dipartimento di Prevenzione veterinaria dell'Asp, o uno dei sette canili della provincia, con ciascuno che fa riferimento a un veterinario dell'Azienda sanitaria,  che tramite il riscontro del microchip identificherà il proprietario.

L'abbandono degli animali da compagnia, oltre che un pericolo per la sicurezza pubblica e quella stradale, é anche un reato punito dal Codice Penale con l'arresto fino a un anno e multe fino a 10 mila euro.

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