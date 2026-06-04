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Controlli dei Carabinieri nel ponte del 2 giugno: quattro denunciati

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di: Redazione - del 2026-06-04

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Immagine articolo: Controlli dei Carabinieri nel ponte del 2 giugno: quattro denunciati

Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Alcamo durante il ponte del 2 giugno tra Alcamo e Castellammare del Golfo. Nel mirino il rispetto del Codice della Strada, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe.

Al termine delle verifiche, quattro persone, tre alcamesi e un turista, sono state denunciate alla Procura di Trapani perché sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi in vista dell'aumento delle presenze estive sul territorio.

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