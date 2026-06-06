Processo al medico Tumbarello, pubblicate le motivazioni della condanna: “Sapeva di curare Messina Denaro”

di: Redazione - del 2026-06-06

Sono state rese note le motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna a 15 anni e 6 mesi di reclusione del medico di Campobello di Mazara, Alfonso Tumbarello. Secondo il Tribunale di Marsala, il professionista avrebbe garantito per oltre due anni assistenza sanitaria al boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro, pur essendo consapevole della sua reale identità.

Nelle motivazioni, i giudici evidenziano come Tumbarello abbia prescritto esami e terapie a un paziente affetto da una grave patologia oncologica senza mai sottoporlo alle necessarie visite di controllo e senza verificare le sue effettive condizioni cliniche. Un comportamento ritenuto anomalo e incompatibile con la normale pratica medica. Per il collegio giudicante, il medico avrebbe consentito al capomafia di accedere alle cure utilizzando una falsa identità, favorendone così la permanenza in clandestinità e permettendogli di continuare a esercitare il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione criminale.

La sentenza sottolinea inoltre che Tumbarello avrebbe ignorato diversi elementi che avrebbero dovuto indurlo a dubitare dell'identità dichiarata dal paziente. I magistrati ritengono quindi che non si sia trattato di una semplice negligenza, ma di una condotta consapevole e funzionale agli interessi del latitante. Nel corso del processo sono emersi anche riferimenti ai rapporti tra il medico e persone vicine all'entourage di Messina Denaro, circostanze che, secondo i giudici, contribuiscono a delineare un quadro di conoscenza e consapevolezza del ruolo svolto dal paziente assistito.