Marinella, la ruspa torna a casa dopo la protesta dei pescatori. Presenti i Carabinieri

di: Redazione - del 2026-06-04

Continua la querelle attorno al porticciolo di Marinella di Selinunte. Questa mattina l'arrivo di una ruspa per avviare le operazioni di rimozione della posidonia accumulata nell'area portuale ha provocato la reazione di un gruppo di pescatori della marineria locale, che ha deciso di bloccare l'inizio dei lavori. Momenti di tensione si sono registrati sul posto, con i marittimi che hanno ribadito con forza la necessità di procedere prioritariamente al dragaggio del porto, ritenuto indispensabile per garantire la piena operatività dello scalo e la sicurezza delle attività di pesca.

Secondo i pescatori, la semplice rimozione della posidonia non risolverebbe le criticità che da tempo interessano il porticciolo, mentre il dragaggio rappresenterebbe l'intervento più urgente e atteso dalla categoria. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per monitorare la situazione e garantire l'ordine pubblico. La vicenda riaccende il dibattito sul futuro del porticciolo di Marinella e sugli interventi necessari per restituire piena funzionalità all'infrastruttura.

La Capitaneria di Porto ha emesso un’ordinanza limitata allo smaltimento dell’accumulo di alghe presente da tempo nell’area portuale. Per le altre questioni e gli interventi necessari, ha invece rinviato la competenza alla Regione.

“Inutile iniziare i lavori di rimozione in piena stagione quando la cosa che interessa a noi - fanno sapere dalla

Marineria - ovvero il fondale del porto per consentire alle barche di uscire non sarebbe stato interessato dai lavori”. Alla presenza dei Carabinieri la ditta ha caricato nuovamente la ruspa e ha lasciato il porto. Si è scritto oggi l’ennesimo capitolo di una storia triste. A pagarne le spese i pescatori e la borgata.