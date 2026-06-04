  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Marinella, la ruspa torna a casa dopo la protesta dei pescatori. Presenti i Carabinieri

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-06-04

Commenti
Immagine articolo: Marinella, la ruspa torna a casa dopo la protesta dei pescatori. Presenti i Carabinieri

Continua la querelle attorno al porticciolo di Marinella di Selinunte. Questa mattina l'arrivo di una ruspa per avviare le operazioni di rimozione della posidonia accumulata nell'area portuale ha provocato la reazione di un gruppo di pescatori della marineria locale, che ha deciso di bloccare l'inizio dei lavori. Momenti di tensione si sono registrati sul posto, con i marittimi che hanno ribadito con forza la necessità di procedere prioritariamente al dragaggio del porto, ritenuto indispensabile per garantire la piena operatività dello scalo e la sicurezza delle attività di pesca.

Secondo i pescatori, la semplice rimozione della posidonia non risolverebbe le criticità che da tempo interessano il porticciolo, mentre il dragaggio rappresenterebbe l'intervento più urgente e atteso dalla categoria. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per monitorare la situazione e garantire l'ordine pubblico. La vicenda riaccende il dibattito sul futuro del porticciolo di Marinella e sugli interventi necessari per restituire piena funzionalità all'infrastruttura.

La Capitaneria di Porto ha emesso un’ordinanza limitata allo smaltimento dell’accumulo di alghe presente da tempo nell’area portuale. Per le altre questioni e gli interventi necessari, ha invece rinviato la competenza alla Regione.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • “Inutile iniziare i lavori di rimozione in piena stagione quando la cosa che interessa a noi - fanno sapere dalla
    Marineria - ovvero il fondale del porto per consentire alle barche di uscire non sarebbe stato interessato dai lavori”. Alla presenza dei Carabinieri la ditta ha caricato nuovamente la ruspa e ha lasciato il porto. Si è scritto oggi l’ennesimo capitolo di una storia triste. A pagarne le spese i pescatori e la borgata.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Camagna h2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Castelvetrano, scontro tra auto e trattore in via Partanna

    Un’ischemia cardiaca ha spezzato la vita in Portogallo alla giovane Sofia Barillà. Dolore anche a CVetrano

    Messina Denaro, un nuovo pentito dichiara: nel mirino un avvocato massone e la "Miss X"

    Tragedia in Portogallo: muore la 20enne palermitana Sofia Barillà. Numerosi post di cordoglio sui social

    Forte terremoto al largo della Calabria: scossa di 6.2 magnitudo avvertita anche in Sicilia

    Giancontieri P1