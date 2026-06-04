Porto di Marinella, il Comune chiede un tavolo urgente con Regione e Prefettura

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-04

L'Amministrazione comunale di Castelvetrano segue con attenzione la vicenda del porto di Marinella di Selinunte, interessato da criticità che continuano a penalizzare il comparto della pesca e l'economia della borgata marinara. Pur condannando le forme di protesta che il 4 giugno hanno impedito l'esecuzione di lavori pubblici, il Comune evidenzia come il malcontento dei pescatori derivi dalla percezione che gli interventi avviati non corrispondano a quelli annunciati dall'Assessorato regionale alle Infrastrutture durante la visita del 30 aprile scorso.

Secondo l'Amministrazione, la protesta rappresenta il segnale di una crescente esasperazione dovuta al protrarsi di una situazione che da mesi limita l'attività delle imbarcazioni e danneggia l'intero tessuto economico locale.

Il sindaco, che nelle scorse settimane aveva già sollecitato la Regione ad avviare gli interventi necessari, ha annunciato che chiederà al Prefetto di Trapani la convocazione urgente di un tavolo istituzionale con Comune e Regione per individuare soluzioni definitive. Contestualmente sarà inviata una nota al Presidente della Regione Siciliana affinché segua direttamente la vicenda e promuova interventi concreti e coerenti con gli impegni assunti.

L'Amministrazione comunale ribadisce la propria vicinanza ai pescatori, agli operatori turistici e commerciali e assicura che continuerà a mantenere alta l'attenzione su una questione ritenuta strategica per il futuro della marineria locale e dello sviluppo turistico di Marinella di Selinunte.