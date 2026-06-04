Porto di Marinella, il Gruppo Territoriale M5S: “Basta promesse, servono interventi concreti”

del 2026-06-04

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano Selinunte esprime profonda indignazione per quanto accaduto oggi presso il porto di Marinella di Selinunte, una vicenda che rappresenta l’ennesimo capitolo di una situazione ormai insostenibile per la comunità dei pescatori e per l’intera borgata marinara. Da mesi, e per molti aspetti da decenni, i pescatori attendono interventi risolutivi che consentano al porto di tornare pienamente operativo. Per questo riteniamo inaccettabile che, a distanza di quasi due mesi dagli impegni assunti pubblicamente dall’Assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò durante la sua visita a Selinunte, non si sia ancora proceduto al dragaggio annunciato come imminente.

L’arrivo di mezzi destinati esclusivamente alla rimozione della posidonia accumulata sul molo, senza affrontare il problema dell’insabbiamento che impedisce alle imbarcazioni di entrare e uscire dal porto, ha inevitabilmente alimentato la delusione e la rabbia di chi vive quotidianamente questa emergenza. Una condizione che continua a impedire ai pescatori di svolgere regolarmente la propria attività lavorativa, con pesanti ripercussioni economiche e sociali. Di fronte a questo scenario, chiediamo chiarezza e assunzione di responsabilità da parte di tutti gli enti competenti. I cittadini hanno diritto di sapere perché, nonostante gli annunci e gli impegni pubblicamente assunti, la situazione sia rimasta sostanzialmente invariata.

Al tempo stesso non possiamo non rilevare il silenzio e l’assenza di iniziative incisive da parte dell’Amministrazione comunale. In un momento così delicato per la marineria locale e per l’economia turistica della borgata, sarebbe stato necessario un ruolo più forte e determinato a tutela dei pescatori e degli operatori economici del territorio. La stagione estiva è ormai alle porte e il rischio concreto è che l’intera comunità di Marinella di Selinunte paghi le conseguenze di ritardi e inefficienze che non sono più tollerabili.

Per manifestare vicinanza e solidarietà ai pescatori selinuntini, il Network Giovani del Movimento 5 Stelle Sicilia ha organizzato per domenica mattina, a partire dalle ore 9, un’iniziativa aperta alla cittadinanza. Un momento di partecipazione e sostegno che assume oggi un significato ancora più importante alla luce degli ultimi avvenimenti.

Invitiamo cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare numerosi per testimoniare concretamente il proprio supporto a una categoria che rappresenta una risorsa fondamentale per Selinunte. I pescatori, insieme agli imprenditori locali, contribuiscono ogni giorno a promuovere l’identità, la tradizione e l’attrattività della nostra borgata marinara, diventando autentici ambasciatori del territorio. Il Movimento 5 Stelle continuerà a vigilare affinché alle promesse seguano finalmente i fatti e affinché il porto di Marinella di Selinunte possa ottenere gli interventi strutturali necessari per garantire sviluppo, lavoro e futuro alla comunità.