Tre Fontane, salvato un gabbiano reale intrappolato da amo e filo da pesca

di: Redazione - del 2026-06-05

Un intervento tempestivo ha permesso di salvare un esemplare di gabbiano reale in difficoltà sulla spiaggia di Tre Fontane. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 3 giugno 2026, nei pressi della Torre dei Saraceni. Una coppia che stava passeggiando lungo il litorale ha notato l'animale in condizioni critiche. Il gabbiano aveva un amo conficcato nel becco e un filo da pesca attorcigliato e stretto tra il becco e un'ala, al punto da impedirgli i normali movimenti del collo. L'esemplare appariva fortemente debilitato: non riusciva a volare e mostrava evidenti segni di sofferenza.

Resisi conto della gravità della situazione, i due passanti hanno deciso di intervenire. Dopo aver raggiunto l'animale, si sono recati in un vicino esercizio commerciale per procurarsi una forbice. Con l'aiuto di un cittadino che si è reso disponibile a tenere fermo il gabbiano, hanno quindi tagliato con cautela il filo da pesca, liberando gradualmente l'animale dall'intrappolamento.

Una volta rimosso il filo, il gabbiano è stato rilasciato sulla spiaggia, nelle vicinanze di una sorgente d'acqua dolce. Dopo pochi minuti l'animale ha ripreso a muoversi normalmente, mostrando evidenti segni di miglioramento. Successivamente, la coppia ha contattato la sede Lipu territorialmente competente per segnalare l'accaduto e verificare di aver agito nel modo più corretto possibile. L'episodio richiama ancora una volta l'attenzione sui rischi causati dall'abbandono di ami e lenze da pesca nell'ambiente costiero, una minaccia che ogni anno mette in pericolo numerosi uccelli marini e altre specie selvatiche.