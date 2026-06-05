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Fondi pubblici per la sanità veterinaria, sequestrati oltre 175 mila euro

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-05

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Immagine articolo: Fondi pubblici per la sanità veterinaria, sequestrati oltre 175 mila euro

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 175 mila euro nei confronti di tre persone indagate per presunta truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di fondi a danno dello Stato. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura Europea (EPPO) di Palermo, al termine di un'indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.

L'inchiesta ha riguardato la gestione di finanziamenti concessi dalla Regione Siciliana e da un'organizzazione internazionale impegnata nella tutela della sanità pubblica veterinaria. Secondo gli investigatori, tra il 2022 e il 2025 gli indagati, in virtù dei ruoli apicali ricoperti nell'ente beneficiario dei fondi, avrebbero ottenuto risorse pubbliche anche attraverso presunti artifici e raggiri, destinandole successivamente all'aumento dei compensi e all'affidamento di incarichi e consulenze per attività precedentemente svolte internamente.

Sulla base degli elementi raccolti nella fase preliminare delle indagini, il GIP ha disposto il sequestro delle somme ritenute profitto dei reati contestati, per un valore complessivo superiore a 175 mila euro.

L'operazione conferma la collaborazione tra Procura Europea e Guardia di Finanza nella tutela degli interessi economici e finanziari dell'Unione Europea. Resta ferma la presunzione di innocenza degli indagati fino all'eventuale accertamento definitivo delle responsabilità da parte dell'autorità giudiziaria.

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