Dua Lipa e l’amore per la Sicilia come vetrina internazionale. Ma per gli inglesi del Telegraph esiste solo la mafia

di: Redazione - del 2026-06-08

(ph. gds.it)

La notizia del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Bagheria, in Sicilia, ha scatenato un polverone mediatico internazionale, soprattutto sulla stampa britannica. La location scelta per le nozze, Villa Valguarnera, è stata associata da alcuni giornali inglesi a un passato legato alla mafia siciliana, poiché negli anni Ottanta sarebbe stata frequentata da boss come Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro.

Eppure la villa, costruita nel XVIII secolo, quando la mafia ancora non esisteva, è stata scelta dalla coppia per la sua straordinaria bellezza, per il suo valore storico e per il forte legame con la cultura siciliana. Una decisione che, tuttavia, ha suscitato critiche da parte di alcuni osservatori stranieri, che hanno ricordato come quell’area fosse un tempo inserita nel cosiddetto "Triangolo della Morte", teatro di numerosi episodi di violenza mafiosa.

L’episodio merita una riflessione su come vengono percepiti all’estero i luoghi che custodiscono storia, arte e cultura. Oggi Villa Valguarnera è gestita da Vittoria Alliata ed è diventata il simbolo di una lunga battaglia per il riscatto e la rinascita del territorio. Un aspetto che sembra essere stato ignorato da parte della stampa britannica.

Particolarmente duro è stato il quotidiano britannico The Telegraph, che ha collegato l’evento al passato criminale della zona, trascurando il percorso di rinascita della prestigiosa dimora bagherese. A queste ricostruzioni ha replicato prontamente il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, invitando Dua Lipa e Callum Turner a prendere le distanze dalle affermazioni del giornale inglese.

Anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha difeso la scelta della location, sottolineando come la Sicilia stia lavorando da anni per superare definitivamente le ombre della mafia. Lo stesso Schifani ha espresso preoccupazione per il danno d’immagine arrecato all’Isola, pur evidenziando il valore economico e promozionale che eventi di questo livello rappresentano per il turismo di lusso.

Un evento tra glamour, moda e musica

La festa è stata descritta come sontuosa e glamour. Tra gli ospiti figuravano nomi di primo piano del mondo dello spettacolo e della musica internazionale: Elton John, Madonna, Charli XCX, Kevin Parker dei Tame Impala, Mark Ronson e Grace Gummer, Kylie Minogue, Harry Styles e Donatella Versace.

L’evento ha rappresentato un incontro tra cultura, moda e musica, con ben 26 outfit personalizzati realizzati da Versace per la popstar. Dua Lipa e Callum Turner hanno spiegato di aver scelto la Sicilia per la sua bellezza, la sua storia e la sua cultura, dichiarandosi felici di contribuire alla promozione dell’isola come destinazione turistica internazionale.

Naturalmente non sono mancate le polemiche locali. Alcuni residenti hanno lamentato disagi legati alla chiusura di strade e alle misure di sicurezza adottate per garantire la privacy degli invitati.

Una riflessione sul diritto al riscatto

Ciò che colpisce maggiormente è la tendenza di una parte della stampa inglese a identificare ancora oggi determinati territori esclusivamente attraverso il loro passato criminale.

Ogni popolo, del resto, conserva pagine oscure nella propria storia. Gli inglesi non possono certo affermare di esserne privi. Basti ricordare il Bloody Sunday del 30 gennaio 1972, quando a Derry, in Irlanda del Nord, i soldati del reggimento paracadutisti dell’esercito britannico aprirono il fuoco contro una manifestazione per i diritti civili, causando la morte di 14 civili disarmati.

L’elenco potrebbe continuare con altre vicende storiche dolorose, comprese le persecuzioni religiose avvenute nei secoli passati. Eppure nessuno si scandalizza se celebrità internazionali scelgono di sposarsi o trascorrere il viaggio di nozze in castelli, dimore storiche o località britanniche e irlandesi che hanno conosciuto episodi controversi della loro storia.

E allora viene spontaneo porsi una domanda: se una futura coppia dello spettacolo internazionale decidesse di celebrare le proprie nozze a Selinunte, dovrebbe forse rinunciare per il semplice fatto che la famiglia Messina Denaro, in passato, frequentava quei luoghi? Dovrebbe temere articoli che richiamano continuamente la figura del boss?

Per alcuni osservatori inglesi sembra quasi che non possa esistere riscatto per un territorio che ha conosciuto la presenza della criminalità organizzata. Ma davvero una terra non ha il diritto di cambiare, crescere e costruire una nuova immagine di sé?

Questa vicenda lascia l’amaro in bocca e sa di una vecchia e fredda ironia britannica. Ci si augura che vi siano giornalisti capaci di guardare oltre gli stereotipi e di raccontare la Sicilia per ciò che è oggi: una terra che ha sofferto, combattuto e continua a lavorare per il proprio riscatto.

Allo stesso tempo, quanto accaduto in questi giorni dovrebbe spingere anche i siciliani a riflettere su come il mondo percepisce ancora la loro terra e su quanto lavoro resti da fare affinché la narrazione del presente prevalga definitivamente sulle ombre del passato. (Ph. Gds.it)