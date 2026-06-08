Lavoro irregolare e violazioni sulla sicurezza: due imprenditori denunciati tra Caltabellotta e Menfi

di: Redazione - del 2026-06-08

Due imprenditori agricoli sono stati denunciati dai carabinieri al termine di una serie di controlli effettuati tra Caltabellotta e Menfi nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero e al caporalato. Le verifiche hanno interessato un’azienda agricola e un fondo destinato alle attività agricole, dove i militari hanno accertato la presenza di tre braccianti impiegati irregolarmente. Per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 15 mila euro.

A finire nei guai un imprenditore ottantenne, titolare dell’azienda agricola, e un sessantenne proprietario del terreno. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, nelle due attività sarebbero state riscontrate diverse irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tra le contestazioni figurano la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l’assenza del medico competente, la mancata redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e la mancata designazione degli addetti alle emergenze, all’antincendio e al primo soccorso.

L’operazione conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al lavoro irregolare e nella tutela dei lavoratori agricoli, un settore particolarmente esposto ai rischi di sfruttamento e alle violazioni delle norme sulla sicurezza.