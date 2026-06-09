Salemi, un giorno al Castello: storia, spettacoli e sapori per tutta la famiglia

di: Redazione - del 2026-06-09

Una giornata all'insegna della storia, della cultura e del divertimento attende visitatori e famiglie domenica 14 giugno 2026 al Castello di Salemi. L'iniziativa, intitolata “Un giorno al Castello”, proporrà un ricco programma di attività tra visite guidate, spettacoli dal vivo, momenti di intrattenimento, giochi dedicati ai più piccoli e degustazioni di prodotti tipici.

L'obiettivo è offrire un'esperienza coinvolgente e originale, permettendo ai partecipanti di scoprire il fascino del Castello di Salemi attraverso racconti, emozioni e tante sorprese. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro venerdì 12 giugno contattando Adriana al 339 7085679 oppure Barbara al 338 3470929.