Salaparuta celebra l’arte dei Pani Votivi: due giorni tra tradizione, cultura e sapori

di: Mariano Pace - del 2026-06-16

“Arte dei Pani Votivi” è il titolo dell’evento in programma a Salaparuta il 19 e 20 giugno 2026. Ad organizzarlo è il Comune di Salaparuta, con il patrocinio e il cofinanziamento della Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive, nell’ambito dell’iniziativa “Sicilia che piace”.

Per due giorni i riflettori saranno puntati sull’antica tradizione della realizzazione annuale dei “Pani Votivi decorati” in occasione della festività di San Giuseppe (18-19 marzo). I pani, realizzati in diverse forme, vengono utilizzati per adornare e abbellire gli “Artari di San Giuseppi”, costituendo un momento di prestigiosa e suggestiva arte popolare. L’evento si articolerà in un “laboratorio-convegno” sui Pani Votivi, in programma il 19 giugno alle ore 17.00 all’interno dell’Aula Consiliare.

Il “Laboratorio del Pane Votivo e Squartucciato” sarà condotto da un gruppo di donne della comunità salitana che proporranno dimostrazioni dal vivo sulla realizzazione dei pani votivi e dello squartucciato.

A seguire, la mostra delle opere degli artigiani locali. Per il convegno, previsto alle ore 18.00, sono in programma gli interventi di Francesca Oliveri, Fra Giuseppe Sanzone, Padre Giovanni Butera, Giuseppe Verde e Gaetano Basile. Cinque sguardi differenti sulla tradizione: religioso, storico, sociale, antropologico e legato al sincretismo culturale.

L’evento “Arte dei Pani Votivi” proseguirà il 20 giugno con una grande serata all’insegna di “Vino e Musica”, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, presso l’ex Convento dei Cappuccini, tra i ruderi di Salaparuta, con ingresso libero. Il momento centrale sarà rappresentato dalla degustazione al tramonto “Salaparuta DOC Experience”, un percorso guidato dedicato ai vini della denominazione Salaparuta DOC.

Il programma della serata prevede:

• Ore 18.00 – Inaugurazione all’ingresso del vecchio centro con i “Tre blocchi sulla memoria di Salaparuta”.

• Ore 19.00 – Mostra fotografica: “Altari di San Giuseppe e storia della comunità”.

• Ore 19.30 – Degustazione al tramonto con i vini Salaparuta DOC.

• Ore 20.00 – Dimostrazione live con Guglielmo Cappadoro, che guiderà una dimostrazione dal vivo dedicata alla realizzazione dei pani di San Giuseppe.

• Ore 20.45 – Illuminazione artistica e videoproiezione.

• Ore 21.00 – Intrattenimento musicale con DJ set e concerto live.