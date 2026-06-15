Rogo in azienda di trattamento rifiuti, verifiche di Arpa e Carabinieri a Marsala

di: Redazione - del 2026-06-15

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella notte all'interno dello stabilimento Sarco, azienda specializzata nel trattamento e nel recupero di rifiuti in vetro e metalli, situata in contrada Ponte Fiumarella, alla periferia di Marsala. L'allarme è scattato intorno alle 2. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo, con il supporto di autobotti. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte e risultano ancora in corso.

Nell'area interessata dal rogo sarebbe presente anche materiale plastico accumulato nel deposito, circostanza che sta rendendo particolarmente complesse le attività di contenimento delle fiamme. Sul luogo dell'incendio sono arrivati anche i tecnici dell'Arpa per effettuare le verifiche ambientali e i Carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l'origine e la natura del rogo.

Secondo le prime informazioni, non si registrano persone coinvolte né danni a strutture confinanti. Resta alta, tuttavia, l'attenzione sull'evoluzione dell'incendio, che continua a interessare l'area del deposito e sul quale sono in corso ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.

Nella notte tra il 14 e il 15 giugno, un incendio ha interessato l'area esterna al capannone dello stabilimento Sarco Srl di Marsala, in contrada Ponte Fiumarella, coinvolgendo del materiale di scarto ivi stoccato. Le fiamme sono state domate rapidamente grazie all'intervento congiunto delle squadre dei Vigili del Fuoco — provenienti dai distaccamenti di tutta la Provincia di Trapani — e del personale antincendio interno dell'azienda.

L'incendio ha riguardato esclusivamente una baia esterna al capannone. Non si registrano danni a persone né all'impianto produttivo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in tempi brevi; sono in corso le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza.

«Desideriamo ringraziare i Vigili del Fuoco di tutta la provincia per la rapidità e la professionalità dell'intervento, che ha permesso di contenere l'episodio senza conseguenze per le persone e per l'impianto. Un ringraziamento va anche al nostro personale addetto antincendio, che ha agito con prontezza sin dai primi istanti». Antonio Spanò, Amministratore di Sarco Srl