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Castelvetrano, Giuliano Panierino è il nuovo comandante della Polizia Municipale

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del 2026-07-07

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Immagine articolo: Castelvetrano, Giuliano Panierino è il nuovo comandante della Polizia Municipale

 L’Amministrazione comunale di Castelvetrano comunica che, nella giornata di ieri, ha preso ufficialmente servizio quale Comandante della Polizia Locale il dott. Giuliano Panerino, che assume la guida del Corpo mettendo a disposizione della città la propria consolidata esperienza maturata nel medesimo incarico, ricoperto dal 2016 presso il Comune di Campobello di Mazara.

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    • "Al nuovo Comandante - si legge sui canali social del primo cittadino - rivolgiamo il più caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro, certi che, con competenza, equilibrio e profondo senso delle istituzioni, saprà contribuire a rafforzare l’azione della Polizia Locale al servizio della sicurezza, della legalità e della tutela della nostra comunità.

    Un sentito ringraziamento è rivolto al dott. Antonio Ferracane, che in questi anni ha guidato il Comando della Polizia Locale di Castelvetrano con professionalità, dedizione e spirito di servizio, affrontando con responsabilità le numerose sfide che hanno interessato il territorio. A lui va la riconoscenza dell’Amministrazione comunale per il lavoro fin qui svolto. Buon lavoro al Comandante Giuliano Panerino, con l’auspicio che questo nuovo incarico rappresenti l’inizio di un percorso proficuo al servizio della città di Castelvetrano".

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