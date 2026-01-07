  • A3 dottor Gianni catalanotto
Incidente mortale sulla SS188 nei pressi di una cantina, muore 42enne

di: Redazione - (fonte: il futuro dipende da te) - del 2026-01-07

Immagine articolo: Incidente mortale sulla SS188 nei pressi di una cantina, muore 42enne

Gravissimo incidente sulla SS188 all'altezza della cantina Corbera alle prime ore dell'alba. A scontrarsi un furgone con una piccola utilitaria elettrica. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e sanitari. Traffico deviato su strade alternative.

    • L'incidente all'altezza della Ss 188 km 74.2 ha avuto purtroppo un esito mortale per Calogero Ippolito, 42enne di Montevago che viaggiava a bordo della minicar.

