Incidente mortale sulla SS188 nei pressi di una cantina, muore 42enne
di: Redazione - (fonte: il futuro dipende da te) - del 2026-01-07
Gravissimo incidente sulla SS188 all'altezza della cantina Corbera alle prime ore dell'alba. A scontrarsi un furgone con una piccola utilitaria elettrica. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e sanitari. Traffico deviato su strade alternative.
L'incidente all'altezza della Ss 188 km 74.2 ha avuto purtroppo un esito mortale per Calogero Ippolito, 42enne di Montevago che viaggiava a bordo della minicar.