Carnevale 2026, "Solo il NOE è titolato a chiedere eventuali contributi". Le precisazioni di Giuseppe Rapallo

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-09

"Le uniche persone autorizzate a richiedere sponsorizzazioni, contributi o forme di sostegno economico, in nome e per conto dell’organizzazione ufficiale del Carnevale, sono esclusivamente i seguenti membri del NOE: Giuseppe Rapallo, Alberto Asti, Andrea Gullo, Antonino Passanante e Francesco Ferraro". La precisazione del Legale Rappresentante dell’Associazione Nazionale Nucleo Operativo Emergenze – Volontariato Protezione Civile ODV (NOE), Giuseppe Rapallo. 

    • "Si precisa, pertanto, - si legge nella nota - che l’unico ente ufficialmente riconosciuto e legittimato all’organizzazione del Carnevale Storico di Castelvetrano 2026 è l’Associazione Nazionale Nucleo Operativo Emergenze – Volontariato Protezione Civile ODV (NOE). Di conseguenza, 

    Con la presente si diffida formalmente chiunque dall’utilizzare impropriamente il nome del NOE, dal presentarsi come soggetto organizzatore o co-organizzatore del Carnevale Storico di Castelvetrano, nonché dal richiedere sponsorizzazioni o contributi economici senza esplicita autorizzazione dell’Associazione e dei soggetti sopra indicati. Ogni iniziativa non riconducibile ai canali ufficiali del NOE è da intendersi priva di qualsiasi legittimazione e non riconosciuta come parte dell’organizzazione del Carnevale ufficiale della Città di Castelvetrano.

    La presente nota è redatta a tutela dell’evento, della sua immagine e della corretta partecipazione di tutti coloro che intendono sostenere, in modo trasparente e responsabile, - conclude la nota - una manifestazione che appartiene alla storia e all’identità dell’intero territorio".

