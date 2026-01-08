  • A3 dottor Gianni catalanotto
Marinella, Regione impegna 526 mila euro per la rimozione della posidonia abbancata

di: Redazione - del 2026-01-08

Commenti
Immagine articolo: Marinella, Regione impegna 526 mila euro per la rimozione della posidonia abbancata

Una buona notizia per la marineria di Marinella di Selinunte e non solo, ma anche per gli operatori ed esercenti, il decreto d'impegno della somma di 526 mila euro sul capitolo di spesa per l’esercizio finanziario in corso, per l’esecuzione dei lavori denominati “Trasporto a discarica della posidonia abbancata presso il porto di Marinella di Selinunte nel comune di Castelvetrano (TP)”. 

    • Questo quanto stabilito dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità sulla questione relativa alla Posidonia abbancata presso il porto di Marinella di Selinunte. Importante primo passo verso la rimozione che sicuramente avverrà nei prossimi mesi. Soddisfazione espressa dall'Assessore Davide Brillo sull'impegno di spesa da parte della Regione. 

