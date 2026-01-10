  • A3 Conad
Forte scossa di terremoto fra Sicilia e Calabria, registrata a 5.1 di magnitudo

di: Redazione - del 2026-01-10

Una forte scossa di terremoto di è stata registrata questa mattina alle 5:53, tra le coste di Calabria e Sicilia comprese nel Mar Ionio. Il sisma, come riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto un’intensità di 5.1 di magnitudo sulla scala Richter.

    • L’epicentro, come riporta INGV, è’ stato localizzato in mare al largo della costa ionica ad una profondità di circa 65 chilometri. Scosse più lievi registrate dal pomeriggio di ieri, a Regalbuto, Adrano, Librizzi e Bronte. Al momento non sono stati dichiarati danni a cose ed a persone.

