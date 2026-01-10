Forte scossa di terremoto fra Sicilia e Calabria, registrata a 5.1 di magnitudo

di: Redazione - del 2026-01-10

Una forte scossa di terremoto di è stata registrata questa mattina alle 5:53, tra le coste di Calabria e Sicilia comprese nel Mar Ionio. Il sisma, come riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto un’intensità di 5.1 di magnitudo sulla scala Richter.

L’epicentro, come riporta INGV, è’ stato localizzato in mare al largo della costa ionica ad una profondità di circa 65 chilometri. Scosse più lievi registrate dal pomeriggio di ieri, a Regalbuto, Adrano, Librizzi e Bronte. Al momento non sono stati dichiarati danni a cose ed a persone.