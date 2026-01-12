Tessera sanitaria, truffa in corso segnalata dal Ministero della Salute
di: Redazione - del 2026-01-12
Tentativo di truffa in corso comunicato dal Ministero della Salute e dalla Regione Siciliana che invitano a prestare particolare attenzione. Stanno circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del Ministero della Salute.
Le email fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. Il link rimanda a un falso sito web, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili. I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti.
Cosa fare:
- NON cliccare sui link
- NON inserire dati personali o finanziari
- CANCELLARE immediatamente il messaggio
Per informazioni corrette fare riferimento al sito del Ministero della Salute.