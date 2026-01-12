  • A3 dottor Gianni catalanotto
Tessera sanitaria, truffa in corso segnalata dal Ministero della Salute

di: Redazione - del 2026-01-12

Tentativo di truffa in corso comunicato dal Ministero della Salute e dalla Regione Siciliana che invitano a prestare particolare attenzione. Stanno circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del Ministero della Salute.

    • Le email fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. Il link rimanda a un falso sito web, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili. I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti.

    Cosa fare:
    - NON cliccare sui link
    - NON inserire dati personali o finanziari
    - CANCELLARE immediatamente il messaggio

    Per informazioni corrette fare riferimento al sito del Ministero della Salute.

