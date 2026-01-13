  • A3 dottor Gianni catalanotto
Marinella, criticità porto, i pescatori: "Buono solo per le promesse elettorali"

di: Elio Indelicato - del 2026-01-13

Immagine articolo: Marinella, criticità porto, i pescatori: "Buono solo per le promesse elettorali"

L’avviso della Capitaneria di Porto di Mazara che invita i pescatori di Marinella di Selinunte alla massima prudenza nelle manovre di entrata di uscita dal porto, per l’accumularsi di sabbia, che rende difficile la navigazione, ha aperto, come prevedibile un dibattito, per come ogni anno vengano spese i migliaia di euro per la bonifica dello specchio d’acqua, che le mareggiate invernali vanno a riempire di posidonia e di sabbia.

    • Giacomo Russo, uno dei pescatori di Marinella, fa una disamina più approfondita del problema: ”Noi non possiamo più entrare e uscire dal porto, che come ogni anno si insabbia sempre di più, perché lo stesso avrebbe bisogno di straordinaria manutenzione. Il braccio quello dello jachting club non ha più la punta a martello, buona parte delle rocce con funzioni di frangiflutti del braccio esposto alle intemperie sono finite in mare da tempo ecco perché il fenomeno dell’insabbiamento e dell’entrata della posidonia è aumentato negli ultimi anni perché entra piu sabbia e posidonia. Se non si provvede ad eliminare la causa, continueranno a gettare soldi a mare”. Gli fa eco un altro pescatore: ”Il porto di Marinella di Selinunte è diventato la gallina dalle uova d’oro,buono solo per le promesse elettorali”.

    Proprio nei giorni scorsi si è data notizia tramite l’Assessore Davide Brillo dello stanziamento di circa 526 mila euro per rimuovere le tonnellate di posidonia accumulate sul porto dell’ultima bonifica, quando fu fatto un buon lavoro di dragaggio dello specchio d’acqua. Ieri pomeriggio un pescatore a bordo di una barchetta da diporto ha effettuato degli assaggi con un bastone per cercare di individuare se fosse ancora rimasto un passaggio per le imbarcazioni dei pescatori, probabilmente con poche speranza. Il Sindaco ha dichiarato che manderà dei tecnici per avere una relazione dettagliata da presentare alla Regione

