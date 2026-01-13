Hydra, mafie in Lombardia, 62 condannati. Fatta luce su alleanza con Messina Denaro

di: Redazione - (fonte: Ansa.it Milano.Corriere) - del 2026-01-13

Il gup di Milano Emanuele Mancini ha condannato con rito abbreviato 62 imputati a pene fino a 16 anni di reclusione e ne ha mandati a processo 45 nel maxi procedimento a carico di 145 persone, scaturito dall'inchiesta "Hydra" della Dda. Caso con al centro una presunta "alleanza" tra affiliati di Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra in Lombardia per fare "affari", ossia sul cosiddetto "sistema mafioso lombardo". Il giudice, che ha letto il dispositivo stasera nell'aula bunker del carcere di Opera, ha riconosciuto la contestazione principale dei pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, della Procura diretta da Marcello Viola, ovvero l'associazione mafiosa "costituita da appartenenti alle tre diverse organizzazioni" criminali.

Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, che si sono avvalse anche di recente dichiarazioni di alcuni imputati "pentiti", erano passate per una decisione del gip Tommaso Perna che nell'ottobre del 2023 bocciò gran parte degli arresti, rigettando 142 istanze di misura cautelare su 153, poi però confermati dal Riesame e dalla Cassazione.

100 pagine dedicate nella richiesta di arresto ai «contatti tra l'associazione mafiosa e l'allora latitante numero uno in Italia, Matteo Messina Denaro», non avessero avuto «neanche un commento di una riga da parte del gip, come se quel capitolo non fosse esistito. Nulla, il silenzio, non abbiamo avuto l'onore di sapere ciò che il gip pensasse su questi rapporti poi valorizzati dal Tribunale della Libertà». E invece per la pm Cerreti, che si intuisce avesse accarezzato con i carabinieri milanesi l’idea di giungere alla cattura di Messina Denaro centrata dai colleghi di Palermo, il 16 gennaio 2023, «ci sono i cinque summit in Sicilia», a tre dei quali «il 4 febbraio, 20 febbraio e 2 maggio 2021 ha partecipato Antonio Messina, che era la longa manus di Matteo Messina Denaro. Gli ultimi due summit sono avvenuti a Campobello di Mazara, a meno di 100 metri di distanza da quello che successivamente verrà individuato come il covo di Matteo Messina Denaro. Ora, secondo lei giudice, può essere un caso che questi due summit siano avvenuti proprio lì, a 100 metri dal covo? E il latitante non ne sapeva niente? E i suoi scagnozzi cosa facevano, dormivano? Consentendo due summit vicino al latitante, con il rischio di monitoraggio delle forze dell'ordine? Neanche un bambino sosterrebbe questa tesi. La verità - afferma invece Cerreti - è sempre quella che noi abbiamo sostenuto sin dalla richiesta di misura cautelare, che non ha meritato neanche una riga di commento da parte del gip: e cioè che nella questione economica, tra cui soprattutto la diatriba tra Pace e Amico, era stato notiziato anche il latitante, era stato messo in mezzo anche il latitante, ed Errante Parrino spendeva il suo nome nella mediazione, perché i Pace sono rappresentanti del mandamento di Castelvetrano e in questa veste fanno parte dell'associazione mafiosa lombarda. Ho acquisito un'intervista televisiva di Errante Parrino, nella quale alla domanda se esista la mafia risponde: "Cos'è, una marca di formaggio". Se la veda, giudice, è molto interessante quell'intervista».