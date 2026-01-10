  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, tentano di forzare distributore automatico, denunciata una donna

di: Redazione - del 2026-01-10

La notte scorsa a Castelvetrano, nel distributore di carburanti di via Pier Santi Mattarella, una coppia ha tentato di forzare la colonnina dell'automatico non riuscendo nel furto anche per via dell'arrivo dei carabinieri di Castelvetrano, allertati dal gestore che a sua volta aveva ricevuto una telefonata da parte di un cliente.

    • I militari giunti sul posto hanno trovato una donna, A.L. che è stata denunciata a piede libero. E' fuggito invece l'uomo, sulle cui tracce si sono messi i carabinieri. Stamani è giunta in Caserma una denuncia di furto di un ciclomotore che era parcheggiato nei pressi del rifornimento di carburante, non si esclude che l'uomo ricercato sia fuggito a bordo del mezzo.

