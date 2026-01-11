  • A3 dottor Gianni catalanotto
Marinella, Capitaneria comunica la pericolosità per notevole insabbiamento al porticciolo. La nota del sindaco

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-11

Commenti
Immagine articolo: Marinella, Capitaneria comunica la pericolosità per notevole insabbiamento al porticciolo. La nota del sindaco

Comunicato della Capitaneria di Porto riguardante la specchio acqueo del porto di Marinella di Selinunte – frazione di Castelvetrano (TP), meglio rappresentato nell’allegato stralcio cartografico, interessato da fenomeni progressivi di insabbiamento con conseguente sensibile riduzione dello specchio acqueo libero per la manovra delle unità nonché dei fondali portuali, con andamento non regolare ed in continua evoluzione in funzione delle mareggiate e delle correnti marine in atto. La condizione sopra descritta impone l’adozione di particolari cautele nelle manovre di ingresso e uscita dal sorgitore in parola, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, nonché della tutela dell’ambiente marino.

    • I comandanti delle unità navali che fanno scalo nel porto di Marinella di Selinunte, nelle fasi di avvicinamento, ingresso ed uscita dal medesimo sorgitore, considerata la continua variabilità dei fondali in ragione del continuo evolversi dei fenomeni di insabbiamento, dovranno procedere a lentissimo moto, prestando massima attenzione all’andamento delle batimetriche mediante strumentazione di bordo ed avendo cura di adottare ogni ulteriore utile cautela suggerita dalla buona perizia marinaresca, per evitare danni a persone o cose nonché all’ambiente.

    Nota del Sindaco 

    • In riferimento al comunicato della Capitaneria di Porto relativo ai fenomeni progressivi di insabbiamento dello specchio acqueo del porto di Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano, che stanno determinando una sensibile riduzione degli spazi di manovra e una continua variabilità dei fondali portuali, si rende noto quanto segue. L’Amministrazione comunale di Castelvetrano, preso atto della segnalazione dell’Autorità Marittima e delle criticità evidenziate, si è immediatamente attivata, avviando un’interlocuzione diretta e congiunta con l’Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, on. Alessandro Aricò. Si precisa che, prima ancora della nota odierna della Capitaneria di Porto, l’Amministrazione comunale, su segnalazione della Cooperativa dei Pescatori di Marinella, si era attivata tempestivamente e, in data 7 gennaio, aveva già concordato con l’Assessorato regionale l’azione da intraprendere, evidenziando l’urgenza di predisporre un Piano di Fattibilità Tecnico-Economica propedeutico all’intervento in somma urgenza.

    Nel corso dei contatti istituzionali, l’Assessore regionale ha garantito la piena e immediata disponibilità della Regione Siciliana a intervenire, confermando la necessità della predetta pianificazione tecnica da parte del Comune, al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza dello scalo portuale. La situazione è costantemente monitorata dall’Assessore comunale ai Lavori Pubblici, Avv. Davide Brillo, che coordina le azioni necessarie in raccordo con la Regione e le Autorità competenti. Nel frattempo, restano valide le disposizioni della Capitaneria di Porto, che impongono ai comandanti delle unità navali in transito o in scalo di procedere a lentissimo moto, con massima attenzione al controllo delle batimetriche mediante strumentazione di bordo e con l’adozione di ogni cautela suggerita dalla buona perizia marinaresca, a tutela della sicurezza della navigazione, della vita umana in mare e dell’ambiente marino.

     

