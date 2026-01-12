  • A3 dottor Gianni catalanotto
Famiglia siciliana distrutta da un’esplosione in Germania

di: Redazione - del 2026-01-12

Immagine articolo: Famiglia siciliana distrutta da un’esplosione in Germania

Distrutta da un’esplosione un intero nucleo familiare siciliano composto da padre, madre e figlio di 6 anni, originari di Castellammare del Golfo il padre, di Niscemi la madre. Sono morti giovedì nel crollo della propria casa, per l'esplosione dovuta ad una fuga di gas ad Albstadt, nel land del Baden-Württemberg in Germania. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca, originaria di Niscemi ed il figlio Bryan. La tragedia si è consumata prima dell'alba di giovedì 8 gennaio, un fortissimo boato poco dopo le 5 del mattino. 

    • Francesco Liparoto da dieci si era trasferito per raggiungere Nancy e lavorava in una ditta di lavorazione del vetro. Nancy si era trasferita in Germania da quando era piccola, svolgeva l’attività di parrucchiera. Le salme per volontà delle famiglie sono state seppellite nel cimitero della comunità in cui vivevano da tempo. 

    Secondo quanto riportato da alcuni media tedeschi, sul caso potrebbero indagare gli inquirenti. Infatti, a seguito di testimonianze raccolte dai giornalisti del luogo, alcuni vicini avrebbe riferito che nei giorni precedenti alla tragedia la famiglia Liparoto avrebbe segnalato un forte odore di gas ed un consumo anomalo ed attendevano gli operatori proprio il giorno in cui é avvenuta l'esplosione. 

