Castelvetrano, auto si ribalta in via Saffi, ferito trasportato in ospedale

di: Redazione - del 2026-01-12

Oggi intorno alle 15:30 in via Aurelio Saffi, per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale intervenuti, un'autovettura, Lancia Musa si è ribaltata. Alla guida un castelvetranese che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'Ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Traffico chiuso per permettere la rimozione del mezzo.