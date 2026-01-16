  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi. Pioggia prevista anche nella giornata di domani

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-16

Immagine articolo: Castelvetrano, allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi. Pioggia prevista anche nella giornata di domani

Si informa la cittadinanza che per la serata/notte e in parte per la mattinata di domai la Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino di Allerta Gialla per rischio meteorologico. Sono possibili fenomeni di instabilità, con piogge localmente intense e temporali, che potrebbero causare disagi alla circolazione e criticità localizzate.

    • Si raccomanda alla popolazione di:
    - prestare la massima attenzione negli spostamenti;
    - evitare soste in prossimità di alberi, corsi d’acqua e aree a rischio;
    - attenersi alle indicazioni delle autorità e ai canali ufficiali di informazione.

    La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile. Seguiranno eventuali aggiornamenti

