Marinella, sempre più critica la situazione nel porticciolo, necessari interventi strutturali
di: Redazione - del 2026-01-17
Commenti
Sempre più critica la situazione nel porto di Marinella che come ogni anno si è intasato di alghe all'entrata non consentendo ai pescatori di potere prendere il largo. E' stato inviato già alla Regione un primo progetto per un intervento immediato che si aggiunge alla rimozione della posidonia accatastata sul braccio del porto che a questo punto diventerebbe secondario rispetto a quello che attualmente esiste. Solo interventi strutturali di consolidamento potrebbero salvaguardare parzialmente la navigabilità dello specchio d'acqua.