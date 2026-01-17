  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Marinella, sempre più critica la situazione nel porticciolo, necessari interventi strutturali

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-01-17

Commenti
Immagine articolo: Marinella, sempre più critica la situazione nel porticciolo, necessari interventi strutturali

Sempre più critica la situazione nel porto di Marinella che come ogni anno si è intasato di alghe all'entrata non consentendo ai pescatori di potere prendere il largo. E' stato inviato già alla Regione un primo progetto per un intervento immediato che si aggiunge alla rimozione della posidonia accatastata sul braccio del porto che a questo punto diventerebbe secondario rispetto a quello che attualmente esiste. Solo interventi strutturali di consolidamento potrebbero salvaguardare parzialmente la navigabilità dello specchio d'acqua.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Gennaio - Il lettore scrive: “La lastra in via Quintino Sella va rimossa”

    11 Gennaio - Il lettore scrive, via Garibaldi al buio da diversi giorni

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via La Farina completamente al buio, pericolo per i pedoni"

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    I più letti

    Castelvetrano, furto nella notte ai danni di un altro distributore di carburanti

    Castelvetrano, nuova attività nel Sistema delle Piazze, la soddisfazione del Sindaco

    Salemi, task force contro gli abbandoni di rifiuti della Polizia Locale grazie alle telecamere di videosorveglianza

    Non percepì indebitamente il reddito di cittadinanza, assolta 30enne castelvetranese

    Castelvetrano piange la scomparsa di Maria Bruno, moglie dello storico fondatore della Folgore