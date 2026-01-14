  • A3 Conad
Non percepì indebitamente il reddito di cittadinanza, assolta 30enne castelvetranese

di: Redazione - del 2026-01-14

Commenti
Immagine articolo: Non percepì indebitamente il reddito di cittadinanza, assolta 30enne castelvetranese

Il Tribunale di Marsala, nella persona del Dott. Massimiliano Alagna, ha assolto con formula piena la 30enne castelvetranese G.P. dalle accuse legate alla presunta percezione indebita del Reddito di Cittadinanza. La donna era imputata per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 4/2019 (ex art. 81 cpv c.p.). Secondo l'ipotesi accusatoria originaria, G.P. avrebbe omesso di comunicare all'INPS l'acquisizione di un patrimonio immobiliare derivante da una successione ereditaria del valore di oltre 43.000 euro, percependo indebitamente somme per un totale di circa 17.500 euro tra il 2019 e il 2020.

    • All'esito della discussione, il Giudice ha accolto le argomentazioni della difesa, rappresentata dagli avvocati Luana Borrelli e Giuseppe Argento, pronunciando sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Il termine per il deposito delle motivazioni è stato fissato in 90 giorni. La strategia difensiva ha permesso di dimostrare l’assenza di qualsiasi intento fraudolento o volontà di raggirare l'Ente previdenziale, evidenziando come la condotta contestata fosse priva dell'elemento psicologico necessario per la configurazione del delitto.

    “La formula assolutoria adottata dal Tribunale di Marsala rende piena giustizia alla nostra assistita. È stata riconosciuta l'assoluta assenza di dolo in una vicenda che presentava profili di complessità documentale. Si chiude così un capitolo giudiziario delicato, confermando la trasparenza della condotta di G.P.”, ha dichiarato il collegio difensivo.

