Trovato in possesso di cocaina, arrestato 33enne alcamese

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-15

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un soggetto alcamese di 33 anni. Il 33enne nel corso di un controllo di polizia mentre viaggiava a bordo del proprio ciclomotore mostrava uno stato di eccessiva agitazione che insospettiva i militari dell’Arma.

    • Sottoposto a perquisizione l’uomo veniva trovato in possesso di tre involucri in plastica termosaldata contenenti 165 grammi di cocaina, da una successiva perquisizione domiciliare, nella sua abitazione venivano rinvenuti oltre 7800 euro contanti verosimilmente proventi di attività di spaccio. Denaro e stupefacente venivano posti sotto sequestro, mentre per il 33enne, a seguito dell’udienza di convalida e stata disposta la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

