Salemi, task force contro gli abbandoni di rifiuti della Polizia Locale grazie alle telecamere di videosorveglianza

di: Redazione - del 2026-01-15

Il 2025 per il Comune di Salemi si è concluso con un report di controllo del territorio da parte del Comando della Polizia Municipale con numeri importanti di sanzioni contro abusi e reati ambientali. In particolare, come si evince dalle immagini in copertina, 33 sono stati i soggetti sanzionati, beccati attraverso l'ausilio delle telecamere di video sorveglianza.

L'azione della locale PM di Salemi, coordinata dal Comandante Luigi Alessi ha provveduto, tra gli altri controlli, ad effettuare 14 accertamenti edilizi e rimozione di ben 14 veicoli abbandonati.