Salemi, task force contro gli abbandoni di rifiuti della Polizia Locale grazie alle telecamere di videosorveglianza

di: Redazione - del 2026-01-15

Il 2025 per il Comune di Salemi si è concluso con un report di controllo del territorio da parte del Comando della Polizia Municipale con numeri importanti di sanzioni contro abusi e reati ambientali. In particolare, come si evince dalle immagini in copertina, 33 sono stati i soggetti sanzionati, beccati attraverso l'ausilio delle telecamere di video sorveglianza.

    • L'azione della locale PM di Salemi, coordinata dal Comandante Luigi Alessi ha provveduto, tra gli altri controlli, ad effettuare 14 accertamenti edilizi e rimozione di ben 14 veicoli abbandonati.

