  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Messina Denaro, il cognato Filippo Guttadauro lascia il regime di 41 bis

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2026-01-15

Commenti
Immagine articolo: Messina Denaro, il cognato Filippo Guttadauro lascia il regime di 41 bis

Lascia il 41 bis Filippo Guttadauro, fratello del boss Giuseppe Guttadauro e cognato di Matteo Messina Denaro di cui ha sposato la sorella Rosalia. Nonostante da 10 anni avesse finito di espiare la condanna per associazione mafiosa, continuava a scontare la misura di sicurezza in regime di carcere duro nella casa lavoro dell’istituto di pena di Tolmezzo perché ritenuto socialmente pericoloso e in grado di riprendere i contatti con Cosa nostra in forza di diverse decisioni del tribunale di sorveglianza di Trieste (l'ultima confermata dalla Cassazione nel 2024).

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • I giudici infatti, decidendo per la misura di sicurezza, hanno sempre respinto, proprio adducendo la sua pericolosità sociale, le richieste di revoca presentate dai legali del boss. Ma la fine del cosiddetto «ergastolo bianco» non ha portato alla scarcerazione del cognato del padrino di Castelvetrano che da Tolmezzo è stato trasferito a Oristano per scontare, stavolta in regime ordinario, una condanna a 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, reato commesso ai danni di un agente penitenziario.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Gennaio - Il lettore scrive: “La lastra in via Quintino Sella va rimossa”

    11 Gennaio - Il lettore scrive, via Garibaldi al buio da diversi giorni

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via La Farina completamente al buio, pericolo per i pedoni"

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    I più letti

    Castelvetrano, auto si ribalta in via Saffi, ferito trasportato in ospedale

    Castelvetrano, furto nella notte ai danni di un altro distributore di carburanti

    Salemi, task force contro gli abbandoni di rifiuti della Polizia Locale grazie alle telecamere di videosorveglianza

    Castelvetrano, nuova attività nel Sistema delle Piazze, la soddisfazione del Sindaco

    Non percepì indebitamente il reddito di cittadinanza, assolta 30enne castelvetranese