Allerta maltempo, il Sindaco Lentini ordina la chiusura delle scuole domani

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-19

Nella tarda mattinata di oggi si è riunito il Centro Operativo Comunale (COC), presieduto dal Vicesindaco Mariano Palermo, alla presenza dell’Assessore alla Protezione Civile Salvatore Ingrasciotta, dell’Assessore Davide Brillo, del Responsabile della Protezione Civile comunale arch. Pasquale Calamia, del Comandante della Polizia Locale Antonio Ferracane, delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile e degli uffici comunali competenti.

La convocazione del COC fa seguito alla riunione svoltasi in mattinata con la Prefettura di Trapani e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, durante la quale è stato analizzato l’aggiornamento del quadro meteorologico e dei profili di rischio sul territorio.

Al termine della riunione sono state assunte le seguenti disposizioni, con immediata attuazione attraverso una apposita ordinanza sindacale N. 3 del 19-01-2026:

• limitare il più possibile gli spostamenti e il transito nelle vie cittadine, se non per comprovate esigenze di necessità;

• chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole regionali e gli enti di formazione professionale, per la giornata di domani;

• chiusura dei parchi e delle ville comunali;

• chiusura del cimitero comunale;

• chiusura dei parchi gioco;

• divieto assoluto di transito e sosta sotto ponteggi, cantieri e in prossimità di aree a rischio, nonché nelle vicinanze di cartelloni pubblicitari e strutture potenzialmente pericolose;

• divieto di accesso e permanenza nelle zone balneari e nelle aree costiere, nonché nelle abitazioni situate in prossimità del mare;

• rimuovere o mettere in sicurezza oggetti presenti su balconi, terrazzi e spazi esterni;

• divieto di esecuzione di lavori lungo le strade;

• divieto di esposizione dei rifiuti per la serata odierna, al fine di evitare situazioni di pericolo e intralcio alla viabilità, per tale motivo la Sager non effettuerà il servizio.

Si comunica inoltre che il mercato settimanale previsto per la giornata di domani non sarà effettuato.

AVVISO ALLA POPOLAZIONE COSTIERA

Si invita la popolazione residente nella prima fascia costiera immediatamente adiacente al mare, sia nella frazione di Marinella di Selinunte che in quella di Triscina, a non pernottare, a non sostare e a non recarsi nelle abitazioni in prossimità della costa, ai fini della sicurezza e della tutela della propria incolumità, considerate le avverse condizioni meteo-marine in atto e previste.

La misura è adottata in via precauzionale per ridurre i rischi connessi alle forti mareggiate previste per questa notte.

Il Comune di Castelvetrano, la Polizia Municipale, la Protezione Civile comunale e le associazioni di volontariato restano pienamente operative per il monitoraggio del territorio e per garantire la sicurezza della popolazione.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali istituzionali del Comune di Castelvetrano, sulla base dell’evoluzione del quadro meteo e delle indicazioni degli organi competenti.

Si confida nella massima collaborazione e nel senso di responsabilità di tutta la cittadinanza.