Ricerca personale di Mobila Home Design per apertura nella zona commerciale di Castelvetrano

Dall’esperienza di Sandro Lanza nasce MOBILA Home Design a Castelvetrano, una nuova start-up frutto quasi trentennale di una nostra storica azienda radicata sul territorio, specializzata nell’arredamento e nel design di alto livello. Dal 1999 l'azienda cura ogni fase del processo: dalla progettazione (anche su misura) alla consegna e installazione, unendo con esperienza e buon gusto materiali di qualità e brand d’eccellenza. MOBILA Home Design è un team dinamico, collaborativo e leale, orientato ai risultati.

Profilo ricercato: Ricerca 3 figure professionali, appassionate, motivate e desiderose di crescere nel mondo del design, orientate al conseguimento dei risultati.

Prima figura: Progettista e venditore

L'azienda è alla ricerca di una figura esperta nella progettazione e nella vendita di soluzioni di

arredo, che sia in grado di garantire un’esperienza eccellente al cliente, collaborando con il

team fino alla realizzazione di progetti importanti.

Requisiti necessari:

Ambosessi.

Laurea o corsi di specializzazione in architettura/design.

Conoscenza della lingua inglese di livello non inferiore al B1.

Ottima conoscenza del mondo dell’arredo.

Ottime abilità nell’utilizzo di software di progettazione come AutoCAD, 3D/Rendering.

Capacità di problem solving.

Flessibilità e motivazione.

Seconda figura: Responsabile Montatore

L'azienda è alla ricerca di una figura esperta, intraprendente e dinamica, predisposta a svolgere

in autonomia la consegna ed il montaggio di mobili e arredi anche su misura, offrendo

assistenza anche nelle fasi successive.

Requisiti necessari:

Ambosessi.

Conoscenza del mondo dell’arredo con possibilità di ulteriore formazione.

1-3 anni di esperienza nel mondo del montaggio con competenze specifiche nell’

utilizzo di attrezzature inerenti all’arredo.

Diploma di scuola media o scuola superiore.

Precisione, problem solving e spirito di squadra.

Terza figura: Procacciatore d’Affari

L'azienda è alla ricerca di una figura esperta, appassionata e determinata, dovrà creare in autonomia il proprio programma di lavoro, finalizzato alla ricerca di potenziali nuovi clienti. Dovrà anche occuparsi dei rapporti con privati, studi di architettura e professionisti del design, offrendo consulenze di alto livello, dalla realizzazione del progetto fino all’acquisto.

Requisiti necessari:

Ambosessi.

Gradita laurea e corsi di specializzazione in ambito architettonico, oppure diploma di

scuola media o scuola superiore.

Esperienza nel settore arredamento/design.

Ottime capacità relazionali.

Autonomia organizzativa, precisione, motivazione e ambizione.

Si richiedono: Candidati con una naturale predisposizione al rapporto con la clientela e un

buon spirito di squadra. È gradita flessibilità nella gestione degli orari di lavoro, disponibilità immediata e il possesso di mezzo proprio.

Cosa offre: un inserimento iniziale nella nostra squadra in un ambiente di lavoro stimolante con periodo di prova (rimborso spese). Successivo sarà l’inquadramento e la retribuzione commisurati alle competenze, contratto anche a tempo pieno.

Sede di lavoro: Castelvetrano provincia di TP

Candidature: Se pensi che il tuo profilo corrisponda alla squadra che l'azienda sta cercando, invia

il tuo CV completo di foto e con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs.

196/03) e lettera di presentazione a: info@mobilahomedesign.com