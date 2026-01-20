Ricerca personale di Mobila Home Design per apertura nella zona commerciale di Castelvetrano
di: Publiredazionale - del 2026-01-20
Dall’esperienza di Sandro Lanza nasce MOBILA Home Design a Castelvetrano, una nuova start-up frutto quasi trentennale di una nostra storica azienda radicata sul territorio, specializzata nell’arredamento e nel design di alto livello. Dal 1999 l'azienda cura ogni fase del processo: dalla progettazione (anche su misura) alla consegna e installazione, unendo con esperienza e buon gusto materiali di qualità e brand d’eccellenza. MOBILA Home Design è un team dinamico, collaborativo e leale, orientato ai risultati.
Profilo ricercato: Ricerca 3 figure professionali, appassionate, motivate e desiderose di crescere nel mondo del design, orientate al conseguimento dei risultati.
Prima figura: Progettista e venditore
L'azienda è alla ricerca di una figura esperta nella progettazione e nella vendita di soluzioni di
arredo, che sia in grado di garantire un’esperienza eccellente al cliente, collaborando con il
team fino alla realizzazione di progetti importanti.
Requisiti necessari:
Ambosessi.
Laurea o corsi di specializzazione in architettura/design.
Conoscenza della lingua inglese di livello non inferiore al B1.
Ottima conoscenza del mondo dell’arredo.
Ottime abilità nell’utilizzo di software di progettazione come AutoCAD, 3D/Rendering.
Capacità di problem solving.
Flessibilità e motivazione.
Seconda figura: Responsabile Montatore
L'azienda è alla ricerca di una figura esperta, intraprendente e dinamica, predisposta a svolgere
in autonomia la consegna ed il montaggio di mobili e arredi anche su misura, offrendo
assistenza anche nelle fasi successive.
Requisiti necessari:
Ambosessi.
Conoscenza del mondo dell’arredo con possibilità di ulteriore formazione.
1-3 anni di esperienza nel mondo del montaggio con competenze specifiche nell’
utilizzo di attrezzature inerenti all’arredo.
Diploma di scuola media o scuola superiore.
Precisione, problem solving e spirito di squadra.
Terza figura: Procacciatore d’Affari
L'azienda è alla ricerca di una figura esperta, appassionata e determinata, dovrà creare in autonomia il proprio programma di lavoro, finalizzato alla ricerca di potenziali nuovi clienti. Dovrà anche occuparsi dei rapporti con privati, studi di architettura e professionisti del design, offrendo consulenze di alto livello, dalla realizzazione del progetto fino all’acquisto.
Requisiti necessari:
Ambosessi.
Gradita laurea e corsi di specializzazione in ambito architettonico, oppure diploma di
scuola media o scuola superiore.
Esperienza nel settore arredamento/design.
Ottime capacità relazionali.
Autonomia organizzativa, precisione, motivazione e ambizione.
Si richiedono: Candidati con una naturale predisposizione al rapporto con la clientela e un
buon spirito di squadra. È gradita flessibilità nella gestione degli orari di lavoro, disponibilità immediata e il possesso di mezzo proprio.
Cosa offre: un inserimento iniziale nella nostra squadra in un ambiente di lavoro stimolante con periodo di prova (rimborso spese). Successivo sarà l’inquadramento e la retribuzione commisurati alle competenze, contratto anche a tempo pieno.
Sede di lavoro: Castelvetrano provincia di TP
Candidature: Se pensi che il tuo profilo corrisponda alla squadra che l'azienda sta cercando, invia
il tuo CV completo di foto e con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs.
196/03) e lettera di presentazione a: info@mobilahomedesign.com