Messina Denaro, chiesto il rinvio a giudizio per Antonio Messina alias "Solimano"

La Procura di Palermo ha chiesto nei giorni scorsi il rinvio a giudizio dell'avvocato 80enne Antonio Messina, finito in carcere il 29 aprile scorso con l'accusa di associazione mafiosa. Secondo i pm sarebbe lui il "Solimano" di cui, con uno pseudonimo, il boss allora latitante Matteo Messina Denaro e la fedelissima Laura Bonafede parlavano nei pizzini.

Antonio Messina, 80enne, massone “in sonno”, già latitante e condannato per concorso esterno a cosa nostra e narcotraffico - veniva indicato nella corrispondenza tra Matteo Messina Denaro e Laura Bonafede con lo pseudonimo “Solimano”, i quali in passaggi «ad altissima densità mafiosa» gli riservavano aspre critiche.