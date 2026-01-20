Emergenza maltempo, messo in sicurezza serbatoio a Campobello, tagliati grossi rami a Marinella
di: Redazione - del 2026-01-20
Messo in sicurezza il serbatoio comunale di Campobello dove si era parzialmente staccato il lamierato che costituiva pericolo. Parecchi gli interventi dei Vigili del Fuoco anche a Partanna e Castelvetrano. Tagliati alcuni rami pericolosi di alberi sulla ss 115 per Marinella di Selinunte. Diverse le segnalazioni che giungono ai numeri di emergenza. Immagini di grossi danneggiamenti avvenuti a Mazara nella zona balneare di Tonnarella.