Castelvetrano, violento scontro auto-furgone, sanitari del 118 sul posto

di: Redazione - del 2026-01-20

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, violento scontro auto-furgone, sanitari del 118 sul posto

Nell'incrocio fra la via Pier Santi Mattarella e la via Seggio a Castelvetrano é avvenuto un violento scontro tra una Mini Cooper ed un furgone oggi intorno alle 14:30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Castelvetrano. Uno dei conducenti dei mezzi é stato trasportato in Ospedale. Al vaglio della locale Polizia la dinamica dell'incidente. 

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca "Mi piace" su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

