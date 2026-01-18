Castelvetrano, allerta meteo diramata dalla Protezione civile per domani, scuole e uffici pubblici resteranno aperti

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-18

La Protezione Civile Regionale ha diramato il consueto bollettino meteo che prevede, per la giornata di domani, lunedì 19 gennaio, un livello di allerta di tipo GIALLO per il territorio del Comune di Castelvetrano, indicante una criticità ordinaria con possibili fenomeni localizzati.

Il bollettino chiarisce inoltre che, a differenza delle valutazioni iniziali che ipotizzavano un’allerta di livello rosso, la situazione è stata riclassificata con ALLERTA ARANCIONE limitata alla Sicilia orientale, in particolare sul versante ionico, etneo e peloritano.

Per quanto riguarda il nostro territorio tra Castelvetrano e Campobello di Mazara, l’attenzione è rivolta in particolare alle condizioni meteo-marine lungo la fascia costiera, dove sono previste mareggiate e condizioni del mare localmente critiche. È pertanto disposto il divieto di accesso e di permanenza nelle zone portuali e lungo il litorale dei Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara, a tutela della pubblica incolumità. Scuole e uffici pubblici del Comune di Castelvetrano resteranno regolarmente aperti, secondo le disposizioni ordinarie previste per questo livello di allerta.

Si invita la cittadinanza alla massima prudenza, in particolare:

- evitare spostamenti non necessari;

- rispettare il divieto nelle aree portuali e costiere;

- non sostare in prossimità di moli, scogliere e tratti di costa esposti;

- mettere in sicurezza oggetti e strutture esterne esposte alle condizioni meteo-marine.

Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali istituzionali del Comune di Castelvetrano, sulla base delle indicazioni ufficiali della Protezione Civile. Il Comune di Castelvetrano, la Polizia Municipale e la Protezione Civile comunale restano attivi per il monitoraggio del territorio.