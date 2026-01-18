  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Castelvetrano, allerta meteo diramata dalla Protezione civile per domani, scuole e uffici pubblici resteranno aperti

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-18

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, allerta meteo diramata dalla Protezione civile per domani, scuole e uffici pubblici resteranno aperti

La Protezione Civile Regionale ha diramato il consueto bollettino meteo che prevede, per la giornata di domani, lunedì 19 gennaio, un livello di allerta di tipo GIALLO per il territorio del Comune di Castelvetrano, indicante una criticità ordinaria con possibili fenomeni localizzati.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il bollettino chiarisce inoltre che, a differenza delle valutazioni iniziali che ipotizzavano un’allerta di livello rosso, la situazione è stata riclassificata con ALLERTA ARANCIONE limitata alla Sicilia orientale, in particolare sul versante ionico, etneo e peloritano.

    Per quanto riguarda il nostro territorio tra Castelvetrano e Campobello di Mazara, l’attenzione è rivolta in particolare alle condizioni meteo-marine lungo la fascia costiera, dove sono previste mareggiate e condizioni del mare localmente critiche. È pertanto disposto il divieto di accesso e di permanenza nelle zone portuali e lungo il litorale dei Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara, a tutela della pubblica incolumità. Scuole e uffici pubblici del Comune di Castelvetrano resteranno regolarmente aperti, secondo le disposizioni ordinarie previste per questo livello di allerta.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Si invita la cittadinanza alla massima prudenza, in particolare:
     - evitare spostamenti non necessari;
     - rispettare il divieto nelle aree portuali e costiere;
     - non sostare in prossimità di moli, scogliere e tratti di costa esposti;
     - mettere in sicurezza oggetti e strutture esterne esposte alle condizioni meteo-marine.

    Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali istituzionali del Comune di Castelvetrano, sulla base delle indicazioni ufficiali della Protezione Civile. Il Comune di Castelvetrano, la Polizia Municipale e la Protezione Civile comunale restano attivi per il monitoraggio del territorio.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Gennaio - Il lettore scrive: “La lastra in via Quintino Sella va rimossa”

    11 Gennaio - Il lettore scrive, via Garibaldi al buio da diversi giorni

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via La Farina completamente al buio, pericolo per i pedoni"

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    I più letti

    Castelvetrano, nuova attività nel Sistema delle Piazze, la soddisfazione del Sindaco

    Salemi, task force contro gli abbandoni di rifiuti della Polizia Locale grazie alle telecamere di videosorveglianza

    Castelvetrano, allerta meteo diramata dalla Protezione civile per domani, scuole e uffici pubblici resteranno aperti

    Castelvetrano piange la scomparsa di Maria Bruno, moglie dello storico fondatore della Folgore

    Non percepì indebitamente il reddito di cittadinanza, assolta 30enne castelvetranese