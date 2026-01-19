Società attiva da 35 anni nel settore delle affissioni pubblicitarie ricerca Agente monomandatario

di: Publiredazionale - del 2026-01-19

Società attiva da 35 anni nel settore delle affissioni pubblicitarie su poster 6x3 e cartellonistica, ricerca Agente monomandatario per raccolta pubblicitaria su maxi schermo Led Wall sito a Castelvetrano nella zona commerciale.

La ricerca pubblicitaria, con esclusiva di prodotto, dovrà essere focalizzata sulla zona di Mazara del Vallo e limitrofi. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

Per info e candidature inviare e-mail a publidea91@gmail.com o contattare il numero 0924-89660.