Giovane in condizioni di fragilità istigato a danneggiare una transenna, il sindaco di Menfi: "Denunceremo l'istigatore"

di: Redazione - del 2026-01-19

Un giovane avrebbe istigato una persona in condizioni di fragilità a compiere materialmente i danneggiamenti alla transenna colpita a pugni e calci sotto lo sguardo e le risate di tanti altri ragazzi che riprendevano la scena con il cellulare. Il fatto è avvenuto a Menfi sabato scorso. Lo sdegno e la condanna del sindaco Vito Clemente sull'episodio accaduto.

"Questa notte (fra sabato e domenica ndr) si è verificato un episodio increscioso - riferisce il primo cittadino menfitano Vito Clemente - che non può passare sotto silenzio: un giovane, già individuato, per puro divertimento, ha deliberatamente istigato una persona nota per condizioni di fragilità a compiere atti vandalici contro beni pubblici. Siamo in possesso di video che non rendiamo pubblici per la tutela della persona fragile interessata e che dimostrano l'istigazione al danneggiamento delle transenne installate per il divieto di accesso lungo la Via della Vittoria e alcuni segnali stradali. Condanniamo con forza questo comportamento irresponsabile e ignobile".

"È un atto che dimostra totale mancanza di rispetto per le persone fragili, per la città e per il bene comune. L’Amministrazione ha già dato mandato agli uffici competenti di procedere con la richiesta di risarcimento dei danni e con la denuncia nei confronti dell’istigatore. Chi crede di potere danneggiare impunemente il patrimonio pubblico e la dignità altrui, troverà una ferma risposta. La nostra comunità - conclude il sindaco - merita rispetto, e lo faremo valere".