Allerta maltempo, ASP Trapani invita a recarsi negli ospedali solo per emergenze

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-19

In considerazione dell’allerta meteo emanata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana e delle susseguenti ordinanze sindacali, considerato che nella Cittadella della Salute di Erice Casa Santa , e negli ospedali di Castelvetrano, Salemi e Trapani insistono alberi ad alto fusto, la cui caduta potrebbe causare danni agli utenti e alle loro autovetture, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani invita la cittadinanza, nei giorni di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, a recarsi presso i predetti Presidi Sanitari solo in situazioni di emergenza, avendo comunque cura di non sostare e transitare in prossimità di alberi ad alto fusto.