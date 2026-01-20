Marinella, ciclone Harry danneggia piazza lignea. Chiusa parzialmente dalla Polizia Municipale
di: Redazione - del 2026-01-20
S'inizia a fare la conta dei danni specialmente nelle zone costiere colpite dal ciclone Harry che imperversa da ore sulla Sicilia. A Marinella parzialmente chiusa la piazza lignea ubicata nella piazza Empedocle. Secondo le prime stime a risultare fortemente danneggiato lo scivolo per disabili. Danneggiamenti che hanno interessato anche altre località nel litorale, grave situazione a Mazara nella frazione balneare di Tonnarella.