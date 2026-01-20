  • A3 Conad
Maltempo, allerta gialla a Castelvetrano, il Sindaco Lentini “riapre” le scuole domani

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-20

Commenti
Immagine articolo: Maltempo, allerta gialla a Castelvetrano, il Sindaco Lentini “riapre” le scuole domani

Comunicato del Sindaco di Castelvetrano a seguito dell'aggiornamento sull'allerta meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Siciliana. "In continuità con i precedenti avvisi alla cittadinanza, si informa che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino di allerta meteo. Per l’intera giornata odierna e fino alle ore 24:00, sul territorio comunale permane lo stato di Allerta Arancione.
Dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, l’allerta viene ridotta e rimodulata a livello GIALLA.

    • Si comunica inoltre che l’Ordinanza Sindacale n. 3 del 19 gennaio 2026, attualmente in vigore, cesserà la propria efficacia alle ore 24:00 di oggi, salvo ulteriori e diversi provvedimenti. Nonostante il ridimensionamento del livello di allerta, resta attivo il dispositivo di sorveglianza e monitoraggio del territorio da parte della Protezione Civile comunale e della Polizia Locale, con particolare attenzione alle aree costiere e alle zone maggiormente esposte alle condizioni meteo-marine".

    Nella nota si invita la cittadinanza a evitare di recarsi, transitare o sostare nelle aree costiere prospicienti il mare, in particolare nelle zone di Marinella di Selinunte e Triscina; evitare l’accesso ai parchi e alle ville comunali; mantenere comportamenti prudenti e responsabili, soprattutto nelle aree più esposte.

    A partire dalla giornata di domani le scuole di ogni ordine e grado riapriranno regolarmente.

