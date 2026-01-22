Menfi, uno dei giovani istigatori chiede scusa e risarcisce il Comune, il Sindaco: "Atto di coraggio accolto con serietà e attenzione"

di: Redazione - del 2026-01-22

Non sono passati inosservati i fatti accaduti nella notte fra sabato e domenica, a Menfi, allonquando una persona con fragilità abbia colpito ripetutamente danneggiando due transenne collocate nel corso cittadino. Ad istigarlo alcuni giovani nel mezzo di tantissimi altri ragazzi che filmavano le scena attraverso l'uso dei cellulari mettendo in rete l'accaduto.

La comunità menfitana ha risposto condannando i fatti, il Sindaco Vito Clemente aveva anticipato eventuale denuncia. Poche ore dopo, uno dei giovani "istigatori" si è presentato in Comune, chiedendo scusa e risarcendo i danni.

"I fatti di sabato scorso hanno colpito tutti - le dichiarazioni del Sindaco Clemente - e sono certo che hanno scosso la coscienza dei nostri giovani. Mi sembra giusto comunicare che un gesto sbagliato ha prodotto un’assunzione di responsabilità e, sono certo, anche una lezione per tutti. Infatti, uno dei responsabili ha deciso di presentarsi in Comune per chiedere scusa a me, ma soprattutto, tramite me, simbolicamente, alla comunità intera.

Un gesto - prosegue il primo cittadino menfitano - che ho accolto con serietà e attenzione, rilevando sincero pentimento e consapevolezza dell’errore commesso. Il giovane ha ricevuto notifica del verbale da parte del Comandante della Polizia Municipale, ha risarcito i danni e acquistato due nuove transenne, che verranno reinstallate esattamente nello stesso punto, come monito e memoria, per lui, ma anche per tutti coloro i quali, altrettanto colpevolmente, applaudivano, ridevano, filmavano e che, sono certo, ora responsabilmente, sono pentiti.

A seguito di tale gesto, non ho ritenuto necessario procedere con una querela, in quanto la responsabilità si è accompagnata alla volontà concreta di rimediare. Questo non cancella il fatto, ma apre uno spiraglio educativo, per lui e per tutti. Chiedere scusa, riconoscere un errore e ripararlo è un atto di coraggio. E può essere - conclude il Sindaco - il primo passo per diventare cittadini migliori".