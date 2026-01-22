Castelvetrano, auto sfonda vetrina agenzia finanziaria in centro. Carabinieri sulle tracce della Golf

di: Redazione - del 2026-01-22

Notte movimentata quella appena trascorsa a Castelvetrano. Un'autovettura ha sfondato la vetrina dell'agenzia Mediolanum di via Bonsignore. Sembra che era inseguita da una pattuglia della radiomobile dei Carabinieri di Castelvetrano. L'autovettura Volskwagen Golf è riuscita a fuggire nonostante l'urto ed i danni al mezzo.

I Carabinieri sono sulle tracce dell'uomo, pare che il passeggero sia stato rintracciato. L'impatto sarebbe avvenuto intorno alle 3:30 della scorsa notte, non si esclude che i due stessero preparando qualche colpo notturno.