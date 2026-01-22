Castelvetrano e borgate, danni milionari del ciclone Harry. Lentini: "Attendiamo decreto di calamità dal Governo"

di: Elio Indelicato - del 2026-01-22

Già pronto un primo bilancio dei danni provocati dall’uragano con riguardo in particolare al porto di Selinunte, la piazza di legno, che sembrano le opere più danneggiate dal maltempo. Una corsa contro il tempo degli uffici tecnici per predisporre il bilancio sommario dei danni, già inviato, alla Regione di concerto con la Protezione civile.

Il Comune ha anche, precisa il Sindaco: ”Avuto delle interlocuzioni con i privati per danni che riguardano le strutture soprattutto balneari che hanno subito dei danni a causa delle mareggiate”. E’ chiaro che per accedere ai fondi ci vorrà il decreto di calamità che dovrà essere emanato dal Governo nazionale per poi potere ricevere materialmente i ristori economici.

Attualmente circa un milione di euro per i danni al porto che dovrà essere consolidato nella parte estrema e dragato visto che le alghe hanno bloccato la navigabilità delle barche. Danni per circa un altro milione di euro, richiesto per la revisione della piazza di legno sempre a Marinella di Selinunte, dove è saltato anche l’impianto di illuminazione della banchina.

Per il muraglione e per il depuratore, per i quali già esistevano due decreti di finanziamento, è stato

chiesto un aumento di altri 800 mila euro, pari al 30% come precisa l’assessore alla Protezione Civile Salvatore Ingrasciotta. Ancora dice lo stesso chiesti alla Regione 65 mila euro per la palificazione, la segnaletica divelta e la pulizia delle strade. In particolare altri 2 milioni per la rimozione e sistemazione degli accessi a mare di Triscina.

Somme che precisa anche il Sindaco "sono state richieste dopo attenti accertamenti effettuati con i tecnici comunali, dati confluiti nella relazione redatta dall’architetto Pasquale Calamia".