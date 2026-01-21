Castelvetrano, Posta centrale chiusa oggi e domani per mancanza di acqua

di: Redazione - del 2026-01-21

L'ufficio della Posta Centrale di Castelvetrano che ha sede in via Vittorio Emanuele rimarrà oggi e domani chiuso per mancanza di acqua. Attivato, in via eccezionale, uno sportello alla succursale 1 di via Mazzini che rimarrà aperto oggi e domani pomeriggio. La causa della chiusura anche per via del guasto dell'autobotte comunale e del mezzo utilizzato dal NOE. Il mezzo privato è privo di lunghe tubazioni per rifornire i recipienti dell'Ufficio.