  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Messina Denaro, confermata in appello condanna a 14 anni alla sorella Rosalia

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - (fonte: ansa.it) - del 2026-01-23

Commenti
Immagine articolo: Messina Denaro, confermata in appello condanna a 14 anni alla sorella Rosalia

La corte d'appello di Palermo - secondo quanto riporta l'Agenzia di Stampa Ansa - ha confermato la condanna a 14 anni per associazione mafiosa inflitta in primo grado a Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo Messina Denaro. I giudici non hanno però accolto l'appello del pm sulla contestazione alla donna del ruolo direttivo in Cosa nostra.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La Corte ha anche disposto la confisca del denaro sequestrato all'imputata, fatta eccezione per la argenteria di famiglia. L'accusa è stata rappresentata dai pg Umberto De Giglio e Carlo Marzella.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    20 Gennaio - Il lettore scrive: "Allarme del Liceo da molto fastidio specialmente di notte"

    19 Gennaio - Il lettore scrive: "In via Ruggero Settimo grossi tubi rendono impossibile il passaggio"

    14 Gennaio - Il lettore scrive: “La lastra in via Quintino Sella va rimossa”

    11 Gennaio - Il lettore scrive, via Garibaldi al buio da diversi giorni

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"

    I più letti

    Castelvetrano, auto sfonda vetrina agenzia finanziaria in centro. Carabinieri sulle tracce della Golf

    Castelvetrano, violento scontro auto-furgone, sanitari del 118 sul posto

    Allerta maltempo, il Sindaco Lentini ordina la chiusura delle scuole oggi 20 gennaio

    Finanzieri scoprono in un ristorante 5 lavoratori in nero ma percettori di NASpl

    Folgore, muore in Francia Brice Goupy l'attaccante atteso oggi a Castelvetrano