Castelvetrano, sopralluogo dei tecnici comunali post evento meteo a Triscina e Marinella

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-24

Questa mattina l’Ufficio comunale di Protezione Civile, guidato dall’arch. Pasquale Calamia, insieme all’Assessore alla Protezione Civile Salvatore Ingrasciotta e al geom. Bentivoglio, ha effettuato un sopralluogo sul territorio alla presenza del Responsabile del Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Trapani, dott. Antonio Parrinello, al fine di constatare i danni causati dalle recenti condizioni meteorologiche avverse.

Nel corso dell’ispezione sono stati riscontrati danni a diverse infrastrutture, in particolare nella zona portuale di Marinella di Selinunte, nell’area della piazza in legno, nonché in alcuni accessi al mare nella borgata di Triscina di Selinunte. Alla luce dei danni accertati e del quadro complessivo determinato dal maltempo, è stato inoltre stabilito che le somme già stanziate per il recupero del muraglione di Selinunte verranno ulteriormente incrementate, al fine di garantire interventi più efficaci e adeguati alle nuove criticità emerse.

Il dott. Parrinello procederà alla verifica della congruità dei danni riscontrati rispetto alla relazione tecnica già predisposta dall’arch. Calamia e dall’Amministrazione comunale nelle prime ore successive agli eventi meteorologici, avviando tempestivamente la ricognizione e la quantificazione complessiva dei danni. Nel corso dell’incontro è stato infine espresso un plauso all’Amministrazione comunale, alla Protezione Civile comunale, alle associazioni di volontariato NOE e Croce Rossa e alla Polizia Locale, per la gestione dell’emergenza, per l’immediatezza della risposta operativa e per l’attività avviata con tempestività, finalizzata all’ottenimento dei ristori necessari a far fronte ai disagi causati.