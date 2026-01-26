Frana a Niscemi, oltre mille evacuati, unità di crisi monitora la situazione

di: Redazione - del 2026-01-26

Nuova allerta rischio idrogeologico in Sicilia. Dopo i grandi danni provocati dal ciclone Harry che ha devastato la costa Ionica dell’isola, l’allarme arriva dall’entroterra. Un’area di Niscemi, cittadina del nisseno di circa 25 mila abitanti, è interessata da una frana cominciata intorno alle 13 di ieri con lesioni aperte sull’asfalto che hanno messo in fuga alcuni abitanti.

Il Dipartimento della Protezione Civile continua a seguire gli effetti dell'ondata di maltempo che ha interessato nei giorni scorsi alcune regioni del Sud Italia. In particolare, questa mattina, spiega una nota, il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano presiederà dalla sala unità di crisi del Dipartimento un punto di situazione, con il Centro Operativo Comunale di Niscemi e la Prefettura di Caltanissetta, in relazione all'importante frana che si è verificata nel comune, causando la chiusura di alcune strade e l'evacuazione di circa mille persone. Tutte le operazioni sono supportate da un team del Dipartimento della Protezione Civile che ha raggiunto il comune siciliano nella giornata di ieri.