Castelvetrano, tenta la fuga a bordo di una motoape in controsenso, 34enne bloccato dalla Polizia

di: Redazione - del 2026-01-27

Commenti
Un castelvetranese M.A. 34enne, alla guida di una motoape, di proprietà di un'altra persona, è stato bloccato dalla Polizia del Commissariato di Castelvetrano in via Cernaia. Il tre ruote viaggiava in direzione opposta al senso di marcia.

    • Nell'impatto M.A. ha riportato ferite ed è stato soccorso e trasportato all'Ospedale Vittorio Emanuele. Sul posto, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. Sull'accaduto indaga la Polizia. 

